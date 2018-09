Deel dit artikel:













Gewapende overval op avondwinkel Den Haag; dader voortvluchtig Een avondwinkel aan de Nunspeetlaan in Den Haag is overvallen | Foto: Regio15

DEN HAAG - Een avondwinkel aan de Nunspeetlaan in Den Haag is vrijdagavond overvallen door een gewapende man. Het zou gaan om Poolse supermarkt. De politie is nog op zoek naar de dader. Of hij buit heeft gemaakt, kan de politie nog niet zeggen.

De overval werd rond 22.15 uur gepleegd door een lange blanke man. Hij droeg een blauw trainingspak en een zwarte jas.