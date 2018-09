A13 urenlang dicht na ongeluk

DELFT - De A13 is zaterdagochtend urenlang bij Delft afgesloten geweest na een ongeluk tussen een taxi en een motorrijder. De motorrijder raakte hierbij gewond.

Het ongeluk gebeurde rond half vier. De weg werd daarop volledig afgesloten vanwege het bergen van de motor en de taxi en het schoonmaken van de snelweg.

Automobilisten richting Den Haag moesten vanuit Rotterdam omrijden via de A20 en de A4. Rond 8 uur zaterdagochtend werd de weg weer vrijgegeven. Het is onduidelijk hoe de motorrijder eraan toe is.