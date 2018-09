Deel dit artikel:













Zwembad De Hoorn zaterdag gedeeltelijk gesloten Zwembad De Hoorn werd ontruimd nadat bezoekers moesten overgeven | Foto: Media TV

ALPHEN AAN DEN RIJN - Zwembad De Hoorn in Alphen aan den Rijn is zaterdag deels dicht. Vrijdagavond werd het recreatiebad van het complex ontruimd, nadat bezoekers moesten hoesten en overgeven. Volgens de brandweer zat er teveel chloor in het water.

Eén kind moest even naar een ziekenhuis, twee mensen naar de huisartsenpost. Het recreatiebad van De Hoorn is dicht, zwemlessen gaan wel door in de andere twee baden.