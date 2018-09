Deel dit artikel:













Historisch festival Zoetermeer in stralende zon Foto: Omroep West

ZOETERMEER - In het centrum van Zoetermeer kunnen we ons onder de stralende zon vergapen aan allerlei ambachten en demonstraties uit de historie. Begeleid door een middeleeuws muziekje wordt gesmeed op een echt vuurtje, worden manden gevlochten en is er een demonstratie schermen.

Hoogtepunt van de middag is een demonstratie van de Knights of Camelot. Een zestal paarden die allemaal gevechtstechnieken te paard laten zien. De 11-jarige Kees draait haar hand er niet voor om: 'Ik heb er vreselijk veel zin in.' De Zoetermeerse Rick doet voor het eerst mee en is 'knap zenuwachtig.' Op het festival werd zaterdagavond de slag om Zoetermeer nagespeeld op de Grote Dobbe. Op spectaculaire wijze werd geshowt hoe de geuzen in 1574 de Spanjaarden verjoegen tijdens de 80-jarige oorlog. De geuzen stoomden daarna op naar Leiden waar ze de stad ontzetten.