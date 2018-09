Demonstratie in Katwijk voor steun aan vluchtelingenkinderen

KATWIJK - Om aandacht te vragen voor de situatie van vluchtelingenkinderen organiseert Geen Kind aan de Kant zaterdag in Katwijk een demonstratie onder de motto 'Vluchtelingenkinderen hebben ook rechten'.

Sinds woensdagavond zit de Armeense jonge vrouw Hayarpi met haar ouders, broer en zus in de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) in Katwijk. Hayarpi, haar ouders, broer Warduhi (19) en zusje Seyran (14) dreigen te worden uitgezet naar Armenië. Het gezin verbleef de afgelopen negen jaar in Nederland.

Met de demonstratie op zaterdag in Katwijk wil Geen Kind aan de Kant strijden voor een rechtvaardige behandeling voor vluchtelingengezinnen en het stoppen van politie-invallen en de daaropvolgende uitzettingen. De organisatie onderstreept ermee de eis van een onvoorwaardelijk kinderpardon, zodat er geen vluchtelingenkinderen meer 'uit het leven dat ze inmiddels zo moeizaam in Nederland hebben opgebouwd worden weggerukt'. Bovenal wil de organisatie alle gezinnen die in gezinslocaties wonen een hart onder de riem steken en laten zien dat ze niet alleen staan in hun strijd voor een beter leven.

