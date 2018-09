FC Lisse revancheert zich voor bekeruitschakeling met zege op Ajax

LISSE - FC Lisse heeft in de competitie voor de tweede week op rij goede zaken gedaan. Na de ruime 0-4 overwinning vorige week tegen De Dijk, won de ploeg zaterdag met 3-1 van de amateurs van Ajax. Eerder deze week verloor FC Lisse in het KNVB bekertoernooi van ODIN '59, wat het einde van het bekeravontuur betekende.

De uitschakeling in de beker was een grote teleurstelling. Te meer omdat FC Lisse een amateurploeg trof en dus van alle amateurploegen uit onze regio op papier de makkelijkste tegenstander had. Maar ODIN '59 bleek te sterk, zij het met minimale cijfers (1-0).

Tegen de amateurs van Ajax stelde FC Lisse orde op zaken. De ploeg van trainer Robbert de Ruiter legde, zeker in de eerste helft, leuk spel op de mat en dat werd beloond. Voor de thuisclub scoorden Mark de Loor en Luca Tarani. Tussendoor maakte Kenneth Misa-Danso voor Ajax de 1-1.



Strafschop?

Na rust kwam FC Lisse na iets meer dan een uur spelen wel goed weg. Na een overtreding van Leroy Oehlers legde de scheidsrechter de bal op de stip. Op advies van de grensrechter maakte hij er een vrije trap van, waar uiteindelijk niets uit kwam.

Ajax kwam na dat moment wel beter in het spel en was nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker. Maar vlak voor tijd gooide Tarani met zijn tweede van de middag het duel definitief in het slot.

Scoreverloop FC Lisse - Ajax (am.) 3-1 (2-1): 1-0 De Loor, 1-1 Misa-Danso, 2-1 Tarani, 3-1 Tarani