Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Oppermachtig Rijnsburgse Boys heeft aan één helft genoeg in derby tegen VVSB Joel Tillema na zijn één van zijn goals. (Foto: Orange Pictures)

REGIO - VVSB heeft in de tweede divisie een flinke nederlaag moeten slikken. In de Bollenstreekderby tegen Rijnsburgse Boys verloren de Noordwijkerhouters met 4-0 'De Uien' hadden vooral in de eerste helft geen kind aan VVSB en dat was ook op het scorebord te zien. In de eerste helft vielen al drie van de vier goals.

Het was voor Rijnsburg-trainer Wilfred van Leeuwen een weerzien met zijn oude club. Hij was van 2013 tot 2017 coach van VVSB en bereikte met die ploeg de halve finale van het KNVB bekertoernooi. Deze week werd hij met Rijnsburg door TOP Oss al in de eerste ronde uitgeschakeld. Van Leeuwen draagt VVSB nog een warm hart toe. Hij zei voorafgaand van de wedstrijd ook dat 'VVSB alle wedstrijden tot aan de winterstop mag winnen, behalve vandaag'. Zaterdag liet hij met zijn mannen niets heel van de Noordwijkerhoutse ploeg.

Eenvoudig Rijnsburg gaf in de eerst helft een behoorlijke dot gas. Een comfortabele 3-0 voorsprong in de rust was het gevolg. Joel Tillema (2x) en Maikey Parami (oud-VVSB) namen de goals voor hun rekening. Bram Ros maakte de schade voor VVSB na rust nog groter. Op aangeven van Jeroen Spruijt maakte hij er 4-0 van. Scoreverloop Rijnsburgse Boys - VVSB 4-0 (3-0): 1-0 Tillema, 2-0 Tillema, 3-0 Parami, 4-0 Ros