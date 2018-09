Katwijk krijgt tik op de vingers van Excelsior Maassluis

KATWIJK - Katwijk heeft zaterdag op eigen veld de tweede nederlaag van het seizoen geleden. De Oranjehemden maakten het Heerenveen in een midweekse bekerwedstrijd nog knap lastig, maar daar was tegen Excelsior Maassluis totaal geen sprake van. De ploeg uit de regio Rotterdam was met 2-4 te sterk.

De eerste helft begon Katwijk fel met meteen een grote kans, maar een vrije trap van Joey Jongman spatte uiteen op de lat. Daarna kreeg Excelsior Maassluis wat kansjes. Giovanni da Fonseca zag eerst een schot over gaan, maar schoot niet veel later wel raak. Hij krulde de bal in de verre hoek.

Op slag van rust was het opnieuw raak voor de bezoekers. Daan Smith kopte de 0-2 binnen, waardoor Excelsior Maassluis met een comfortabele voorsprong richting de thee ging. In de tweede helft werd het zelfs 0-3 na een solo van Vincent van den Berg.



Comeback?

Katwijk leek machteloos, totdat het via een benutte strafschop van Robbert Susan toch iets terug deed. Het geloof kwam weer terug en dat resulteerde ook in de 2-3. Niemand minder dan Marciano Mengerink nam die goal voor zijn rekening. Een comeback leek aanstaande, maar toen Daan Blij de 2-4 scoorde was het over en uit.

Scoreverloop Katwijk - Excelsior Maassluis 2-4 (0-2): 0-1 Da Fonseca, 0-2 Smith, 0-3 Van den Berg, 1-3 Susan (strafschop), 2-3 Mengerink, 2-4 Blij