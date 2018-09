Quick Boys blijft in tumultueuze twist met Hoek op gelijkspel steken

KATWIJK - Op bezoek bij het Zeeuwse Hoek heeft Quick Boys met 3-3 gelijksgespeeld. In de eerste minuut van de blessuretijd kwam Quick Boys op een 2-3 voorsprong door een benutte penalty van Kay Tejan. Die werd in de 95ste minuut ongedaan gemaakt door Reguillo Vandepitte.

De eerste twee doelpunten van het duel kwamen voort uit strafschoppen. De penalty's werden netjes verdeeld over beide teams. Voor Quick Boys liet Kelvin Maynard zien waarom hij door coach Erik Assink als één van de strafschoppennemers is aangewezen.

De ploeg van Nieuw Zuid kwam vervolgens op bijzondere wijze op voorsprong. Hoek-verdediger Lionel Fitsch schoot vanaf ongeveer veertig meter over zijn eigen keeper heen. Deze merkwaardige 1-2 voor Quick Boys was tevens de ruststand.



Op zoek naar meer doelpunten

Zoals het een koploper betaamt ging Quick Boys de tweede helft op zoek naar meer doelpunten. De Zeeuws-Vlaamse spelers konden er mondjesmaat wat tegenover zetten. Toch leek het erop dat de Katwijkers tien minuten voor tijd de deksel op de neus kregen. Fabian Wilson maakte de 2-2.

Na die 2-2 brak er een tumultueuze slotfase aan. In de 91ste minuut kreeg Hoek-speler Thomas van Renterghe rood na hands en mocht Quick Boys een strafschop nemen. Die werd benut door Tejan. De buit is binnen, dachten de Katwijkers. Dat was gerekend buiten Vandepitte, die vlak voor het eindsignaal de 3-3 scoorde. Net als vorige week loopt Quick Boys hierdoor averij op in de race om het kampioenschap. Toen werd er tegen Odin met 1-1 gelijkgespeeld.



Dennis Kaars in basisopstelling

Opvallend aan de zijde van de blauwwitten was dat Dennis Kaars in de basisopstelling begon ten faveure van Bert Steltenpool. De ex-prof kwam niet tot scoren en werd na 85 minuten voor zijn concurrent Steltenpool gewisseld.

Scoreverloop Hoek - Quick Boys: 3-3 (1-2): 0-1 Maynard (strafschop), 1-1 Impens (strafschop), 1-2 Fitsch (eigen doelpunt) 2-2 Wilson, 2-3 Tejan, 3-3 Vandepitte