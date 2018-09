Noordwijkse voetbalclash tussen SJC en Noordwijk live op omroepwest.nl

NOORDWIJK - Een derby, een voetbalclash, 'het kampioenschap van Noordwijk'... Zaterdagavond is het zover: dan staat het duel tussen SJC en Noordwijk in de derde divisie op het programma. Twee voetbalclubs uit hetzelfde dorp die elkaar zullen treffen. Om 18.00 uur wordt er afgetrapt.

Omroep West zendt het duel uit via een livestream. Vanaf 17.45 uur verschijnt in dit bericht een player waar je alles van minuut één tot minuut negentig kan volgen. Tot die tijd kun je onze voorbeschouwing op het duel lezen en luisteren naar Radio West Sport, waar we zaterdagmiddag onder andere de Bollenderby tussen Rijnsburgse Boys en VVSB volgen.

