Oud-FC Lisse-coach Misha Salden ontslagen bij FC Volendam Misha Salden ontslagen bij FC Volendam. (Foto: Orange Pictures)

LISSE - Misha Salden is niet langer werkzaam als hoofdcoach van FC Volendam. De eerstedivisieclub heeft de oud-trainer van FC Lisse van zijn taak 'ontheven', zoals het bestuur het omschrijft op de website. 'De teleurstellende resultaten in de Keuken Kampioen Divisie bieden geen perspectief in de nabije toekomst', laat de clubleiding weten. Wie hem opvolgt, is nog niet bekend.

FC Volendam wacht na zeven competitieduels nog op de eerste zege. De Noord-Hollandse ploeg staat op de voorlaatste plaats met drie punten. De uitwedstrijd vrijdag tegen Helmond Sport leverde een gelijkspel op (2-2). Salden, die vrijdag zijn 45e verjaardag vierde, was sinds 2013 werkzaam bij FC Volendam. Eerst als hoofd opleiding en technisch manager, en vanaf vorig seizoen als hoofdcoach. Hij eindigde in zijn eerste seizoen met de hoofdmacht op de veertiende plek.

FC Lisse Bij FC Lisse stond Salden vijfenhalf jaar aan het roer, van 2009 tot 2015. Onder hem promoveerde de club in het seizoen 2009/2010 van de hoofdklasse naar de topklasse.