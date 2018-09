Deel dit artikel:













Opstelling ADO tegen Heerenveen: Groenendijk gaat voor vertrouwde namen Aaron Meijers speelt tegen SC Heerenveen zijn 250ste eredivisieduel | Foto: Soccrates Images

DEN HAAG - ADO Den Haag start in en tegen Heerenveen met de elf mannen die ook tegen PSV en Excelsior de basiself vormden. Dit betekent dat Tom Beugelsdijk terugkeert in de basis. De robuuste verdediger was de vorige competitiewedstrijd tegen Vitesse geschorst en werd toen vervangen door Nick Kuipers.

Aaron Meijers viert in Friesland een jubileum. De linksback speelt zijn 250ste eredivisieduel. De aanvoerder van de Hagenaars speelde 186 wedstrijden voor ADO Den Haag, 32 voor RKC Waalwijk en 31 voor FC Volendam. Hij passeert op de ranglijst van meeste gespeelde eredivisiewedstrijden voor ADO Den Haag Jan Villerius en Mick Clavan. Daarnaast is hij nog één wedstrijden verwijderd van de nummer tien: Martin Jol (188). Spits Tomáš Necid wacht nog steeds op zijn eerste competitiedoelpunt. In het bekerduel met OJC Rosmalen was de spits wel twee keer trefzeker. Eredivisie-topscorer Nasser El Khayati wist toen ook twee keer het doel te vinden. Hoogtepunt van dat duel was de Messi-achtige goal van Tom Beugelsdijk. LEES OOK: 'Beugelsdijk appte mij: We gaan Heerenveen slopen'