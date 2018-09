Deel dit artikel:













Delftse team wint alsnog Solar Challenge: 'Het was een bloedspannende race' Het Nuon Solar Team aan het begin van de zesde etappe. | Foto: Nuon Solar Team

DELFT - Het was nagelbijten voor het Nuon Solar Team van de TU Delft, maar het is ze tóch gelukt. Ze hebben de overwinning gepakt in de Sasol Solar Challenge in Zuid-Afrika, een race voor zonnewagens. 'Het was een bloedspannende race. Pas in de laatste kilometers wisten we de overwinning binnen te halen', aldus Luka Jaksic van het Nuon Solar Team.

De blijdschap onder de teamleden is extra groot, omdat het er vrijdag nog op leek dat hun kansen verkeken waren. Het team moest namelijk 116 kilometers inleveren, waardoor zij hun koploperspositie verloren aan titelconcurrent Tokai uit Japan. Het Delftse team moest hun voorsprong inleveren, nadat een van de teamleden zijn tas in de stategiewagen van Tokai gegooid. Hoewel dat volgens het Nuon Solar Team per ongeluk ging, hebben de Japanners bij de raceorganisatie een klacht ingediend wegens spionage.



Sasol Solar Challenge in Zuid-Afrika Tijdens de Sasol Solar Challenge heeft de zonnewagen van het Delftse team duizenden kilometers afgelegd, zonder een druppel benzine aan boord. De race begon vorige week zaterdag in Johannesburg. Zaterdag was de finish in Stellenbosch bij Kaapstad. LEES OOK: Solar Team Delft raakt in storm spullen kwijt, zonnewagen lijkt gered