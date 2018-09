Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Joël Donald het goudhaantje voor Scheveningen op de Betuwe Jöel Donald van Scheveningen (links) in duel met Haris Memic van FC Lienden | Foto: Orange Pictures

DEN HAAG - Met twee doelpunten was Joël Donald de grote man aan de kant van Scheveningen in het met 2-3 gewonnen duel tegen FC Lienden. Zijn winnende goal diep in blessuretijd betekende dat Scheveningen de volle buit mee terug nam naar de kustplaats. Alle vijf de doelpunten vielen in het laatste uur.

Midweeks was Donald ook al belangrijk tijdens het in de verlening verloren bekerduel tegen Cambuur Leeuwarden (2-4). De 22-jarige aanvaller nam toen de volledige productie van 'de Schollenkoppen' op zich. Kevin Gomez NIeto opende na een uur de score op de Betuwe. Die voorsprong werd een kwartier voor tijd ongedaan gemaakt. Daarna was de schiettent geopend. Donald maakte in de 76ste minuut de 1-2. Vijf minuten voor tijd viel de 2-2. Dit leek de eindstand te worden. Totdat Donald als een duveltje uit een doosje de winnende maakte. Scoreverloop FC Lienden - Scheveningen: 2-3 (0-0): 1-0 Gomez Nieto, 1-1 Intezar, 1-2 Donald, 2-2 Bendadi, 2-3 Donald