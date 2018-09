Robbert Susan (Katwijk) duidelijk na pijnlijke middag: 'Een beschamend gevoel'

KATWIJK - Katwijk had zaterdag geen schijn van kans thuis tegen Excelsior Maassluis, dat met 4-2 te sterk was voor de kampioen van vorig seizoen. En daar baalde Robbert Susan flink van. 'Een beschamend gevoel. Als je je zo laat aftroeven 85 minuten lang, en je zakt volledig door de ondergrens, dan moet je jezelf schamen.'

Susan zag Katwijk alleen goed starten tegen het team van trainer Dogan Corneille. 'De eerste vijf minuten, daarna voel je het wegglippen. We konden het niet opbrengen om op de juiste positie te lopen. Op het juiste moment druk te zetten, de tweede bal te winnen en duels te winnen. Helemaal niets. Dan weet je dat Excelsior Maassluis een goede ploeg heeft en je het lastig gaat krijgen. Dat bleek vandaag.'

Katwijk werd eerder deze week in het bekertoernooi uitgeschakeld door SC Heerenveen, pas na verlenging. En dat voelden de spelers van de thuisploeg. Susan is daar duidelijk over. 'Als je honderd keer tegen jezelf zegt dat je benen pijn doen, gaan ze vanzelf pijn doen. Als je zegt dat je je goed voelt, heb je daar geen last van.'

