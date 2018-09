Deel dit artikel:













VVSB-trainer Honsbeek na nederlaag tegen Rijnsburg: 'De absolute wil heb ik niet gezien' VVSB-trainer Jack Honsbeek baalt. (Foto: Orange Pictures)

REGIO - VVSB had zaterdag in de tweede divisie niets in te brengen tegen Rijnsburgse Boys. De thuisploeg was met 4-0 te sterk. 'Een pessimist zegt dat VVSB slecht speelde, een optimist zegt dat wij het goed hebben gedaan. Ik denk dat het gaat om het laatste. Wij hebben een uitstekende wedstrijd gespeeld', aldus trainer Wilfred van Leeuwen.

Collega-trainer Jack Honsbeek miste tegen Rijnsburgse Boys vijf basisspelers. Daar wil de oefenmeester zich echter niet achter verschuilen. 'Je moet niet zeuren over wat je niet hebt, maar kijken naar wat je wel in het veld kunt sturen', zegt hij. Maar die elf spelers gaven niet thuis. 'De absolute wil heb ik niet gezien. Ik heb daar geen verklaring voor. Het dubbeltje moet een keertje de andere kant op vallen. Maandag gaan we rustig met elkaar praten.' LEES OOK: Oppermachtig Rijnsburgse Boys heeft aan één helft genoeg in derby tegen VVSB