Woedende Sjaak Polak na beslissing scheids: 'Hij verkracht de wedstrijd' Sjaak Polak weggestuurd tijdens SJC - Noordwijk. (Foto: Orange Pictures)

NOORDWIJK - SJC verloor zaterdagavond de derby tegen Noordwijk met 1-3. Maar dat was niet hetgeen waar trainer Sjaak Polak zich na afloop boos over maakte. De coach van SJC werd na iets meer dan tien minuten voetballen de tribune op gestuurd. Dit omdat hij het niet eens was met een beslissing van de scheidsrechter: 'Hij verkracht de wedstrijd', reageerde hij witheet.

Polak werd weggestuurd omdat hij in de ogen van de arbiter iets verkeerds had gezegd. 'Als ik hem beledig of beschadig, dan moet ik op de blaren zitten. Dat is simpel. Maar er kwamen zelfs Noordwijk-supporters naar mij toe die zeiden: 'we hebben allemaal gehoord wat je zegt. Je zei helemaal niks verkeerds'. Ik zei: 'dat weet ik zelf ook wel. Het begint allemaal met die pokke strafschop.' LEES OOK: VV Noordwijk winnaar in het 'kampioenschap van Noordwijk'