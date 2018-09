ADO Den Haag komt niet verder dan gelijkspel in een gezapig duel met Heerenveen

DEN HAAG - In een weinig aantrekkelijk duel is ADO Den Haag niet verder dan 1-1 gekomen tegen SC Heerenveen. ADO had het iets betere van het spel, maar kon geen winnend doelpunt afdwingen. De Haagse equipe van Fons Groenendijk staat op acht punten na zeven duels.

Het eerste kwartier was ADO Den Haag de betere ploeg. Vooral Elson Hooi was een plaag voor de Friese verdediging. Na een kwartier kakte het duel in totdat Michel Vlap op het half uur het Abe Lenstra-stadion wakker schudde met een schot op de lat. Een minuut later schoot de geboren Fries wel raak.

ADO rechtte de rug. Net voor de rust kopte de Tomas Necid de 1-1 tegen de touwen na een puike voorzet van Nasser El Khayati. De 1-1 ruststand gaf de krachtverhouding in Friesland goed weer.



Strafschop door de neus geboord

In het begin van de tweede helft gebeurde er niet bijster veel. ADO had iets meer overwicht dan tegenstander Heerenveen. Bij een van de spaarzame momenten dat de bal in de zestien van Heerenveen kwam, werd Necid opzichtig aan zijn shirt getrokken. Scheidsrechter Siemen Mulder floot niet en er werd een strafschop door de neus van ADO geboord.

Het duel kabelde rustig voort zonder dat er iets opzienbarends gebeurde. Het gevoel dat na het laatste fluitsignaal overheerste was dat er meer in zat.



Opstelling ADO Den Haag: Groothuizen; Troupee ('82. Lorenzen), Beugelsdijk, Kanon ('54 Pinas), Meijers, Malone, Immers, El Khayato, Hooi ('70 Goppel)

Opstelling SC Heerenveen: Hahn, Floranus, Höegh, Bulthuis, Woudenberg, Rienstra, Vlap ('69 Van Amersfoort),Thorsby, Kobayashi, Lammers, Zeneli ('81 Van Bergen)

Gele kaarten: Kanon, Necid, Beugelsdijk (ADO Den Haag), Höegh (SC Heerenveen)

Toeschouwers: 16.233 (Abe Lenstra Stadion)