El Khayati passeert Ziyech: 'Zou mooi zijn als we samen kunnen schitteren'

Nasser El Khayati in actie voor ADO Den Haag tegen Heerenveen | Foto: Soccrates Images

DEN HAAG - Nasser El Khayati is sinds de start van vorig seizoen bij 28 doelpunten betrokken geweest. Hij passeert met zijn goals en assist daardoor landgenoot Hakim Ziyech. Hij heeft nog wel één wens: 'Het zou mooi zijn als wij samen op het middenveld van Marokko kunnen schitteren', laat hij weten. 'Maar dan moet de bondscoach me eerst bellen. Maar ik ben er heilig van overtuigd dat die kans komt en dan ga ik het laten zien en word ik een vaste waarde.'

Het is een prachtig rijtje waarin El Khayati staat. Sinds het begin van het seizoen 2017/2018 zijn Steven Berghuis en Alireza Jahanbakhsh bij 33 doelpunten betrokken geweest. Hirving Lozano bij 31. Daarna is het de beurt aan El Khayati met 28.

El Khayati vindt het bijzonder. 'Maar we doen er Ziyech tekort mee', vervolgt hij. 'Ik praat niet graag over mezelf, maar het is een hele mooie statistiek.'

LEES OOK: ADO Den Haag komt niet verder dan gelijkspel in een gezapig duel met Heerenveen