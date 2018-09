Noordwijk trotse nieuwe koploper derde divisie: 'Had ik niet verwacht'

NOORDWIJK - Feest bij voetbalvereniging Noordwijk. Na de overwinning op dorpsgenoot SJC is de ploeg van trainer Kees Zethof de nieuwe trotse koploper van de derde divisie zaterdag. Iets wat Emiel Wendt van te voren nooit had verwacht. 'Nu moeten we elke week laten zien dat we daar horen te staan', zei hij na afloop.

Tijdens de wedstrijd tegen SJC genoot Wendt van de sfeer langs de lijn. De clash in de gemeente Noordwijk maakte de afgelopen dagen een hoop los. 'Er stonden veel mensen rondom het veld. Onze supporters in de ene hoek, de jeugd van SJC in de andere hoek. Dat is mooi om te zien.'

Noordwijk-trainer Kees Zethof verscheen met een alcoholische versnapering voor de camera. Het zoet van de overwinnning smaakte hem goed. 'Maar het was wel een slechte wedstrijd. Ik denk dat het uiteindelijk wel terecht is dat we winnend van het veld afstapten, toch?'



'Super gaaf'

'Dit was wel een supergave wedstrijd', gaf Tom Duindam van SJC aan. Ondanks dat hij met die ploeg verloor was het bijzonder om zo'n derby mee te maken. 'We hebben namelijk ook keihard gevochten en we hebben het Noordwijk echt moeilijk gemaakt. We hebben het goed gedaan, maar helaas wel verloren.'

