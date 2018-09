ADO-trainer Groenendijk over VAR: 'Opeens blijft het angstig stil in die caravan in Zeist'

DEN HAAG - ADO Den Haag-trainer Fons Groenendijk had wederom problemen met de VAR. Na iets meer dan een kwartier voetballen in de tweede helft werd Tomáš Necid onderuit getrokken in de zestien van de tegenstander. Alles wees op een penalty. De scheidsrechter liet het spel doorgaan en in Zeist werden de beelden niet bekeken. Groenendijk vond het er het zijne van: 'Opeens blijft het angstig stil vanuit de caravan.'

'Als je die beelden na afloop van de wedstrijd ziet', vervolgde hij. 'Dan begrijp ik het niet. Als er een keer een VAR-moment is, dan is dit het wel. Ik denk dat de verbinding even was weggevallen', eindigde hij cynisch.

Over de wedstrijd zelf was hij ook duidelijk. 'We moeten af van die kruideniersmentaliteit', liet hij horen. 'Dat we Heerenveen uit niet winnen omdat we het hier historisch lastig hebben. Vandaag hadden we de kans dat we ze konden verslaan.'



'Pinas deed het uitstekend'

Ook liet de Leidenaar Shaquille Pinas al na vijftig minuten invallen. 'Wilfried Kanon had geel en ik wilde niet het risico lopen met tien man te staan', legde Groenendijk uit. 'Shaquille is in uitstekende vorm, hij deed het goed. Ik heb er geen spijt van gehad.'

Pinas zelf was blij met zijn invalbeurt. 'Ik doe gewoon mijn stinkende best', zei hij. 'Op de trainingen en wedstrijden geef ik alles. Ik moet het de trainer zo moeilijk mogelijk maken. Ik voel me nu dan ook veel meer op mijn plek, dan vorig seizoen.'

