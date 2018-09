Deel dit artikel:













Grote uitslaande brand in woning Voorschoten Brand Voorschoten | Foto: AS Media

VOORSCHOTEN - In een woning aan de Leidseweg in Voorschoten is zaterdagavond rond 22.10 uur een grote brand uitgebroken. Na een uur gaf de brandweer het sein brandmeester. Volgens mediapartner Unity.nu gaat het om een woning op het landgoed Beresteijn.

Volgens een woordvoerder van de brandweer zijn de bewoners uit de woning. Twee bewoners moesten worden gecontroleerd omdat ze rook hadden ingeademd. Ze hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. De brandweer raadt omwonenden aan om ramen en deur gesloten te houden. Het is windstil en de rook kan daardoor moeilijk wegtrekken.