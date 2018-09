Deel dit artikel:













KNVB bekerloting: ADO mag wéér naar Feyenoord, Noordwijk treft FC Twente De KNVB-beker in De Kuip (foto: Soccrates Images)

REGIO - Kenny en Yordi Teijsse hebben in het Fox Sports-programma 'De Eretribune' Noordwijk aan FC Twente gekoppeld voor de volgende ronde van de KNVB-beker. De ploeg van Kees Zethof mag de wedstrijd in Enschede afwerken. ADO Den Haag mag voor het derde jaar achter elkaar naar Feyenoord. De vorige twee keer werden ze uitgeschakeld. De wedstrijden in die ronde zullen plaatsvinden op 30 en 31 oktober en 1 november 2018. De precieze datum wordt komende week bepaald.