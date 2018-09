Deel dit artikel:













Brand in portiekwoning in Den Haag Brand in de Halleystraat in Den Haag. | Foto: Regio15

DEN HAAG - In een portiekwoning in de Halleystraat in Den Haag heeft in de nacht van zaterdag op zondag korte tijd brand gewoed. Het vuur ontstond iets voor middennacht in een woning op de begane grond.

De brand werd ontdekt door bewoner zelf toen hij thuiskwam. De gealarmeerde brandweer besloot twee bovengelegen woningen vanwege de rookontwikkeling te ontruimen. Een bewoner moest worden vanwege ingeademde rook worden nagekeken door ambulancepersoneel. Verdere persoonlijke ongelukken hebben zich niet voorgedaan. Even na 00.30 uur had de brandweer het vuur onder controle. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.