79-jarige vrouw uit Delft al bijna een week vermist Mona Baartmans (79) wordt vermist. | Foto: Politie

DELFT - De 79-jarige Mona Baartmans uit Delft is al bijna een week vermist, meldt de politie. De vrouw uit Delft is vorige week zondag rond 17.00 uur afgezet op de hoek Oosteinde/Broerhuisstraat in Delft. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar. Onbekend is waar ze nu is of waar ze naar toe is gegaan.

Maandag heeft de brandweer zonder resultaat gezocht in de grachten van Delft. Ook is een buurtonderzoek gehouden en adressen waar mevrouw Baartmans regelmatig komt, zijn nagelopen. Maandagavond heeft de politie een oproep gedaan op sociale media. Verder worden er camerabeelden uitgekeken, eventuele aanknopingspunten onderzocht en kijken agenten naar haar uit. Het rechercheteam neemt deze vermissing hoog op en komt graag in contact met mensen die haar na 23 september rond 17.00 uur nog hebben gezien.

Signalement De vrouw heeft een blanke huidskleur, rood/bruin geverfd kort haar, opvallend geruite broek (bruin/grijs/zwart), zwarte jas en een damessjaal om. Zij is 1.64 meter lang. Mevrouw Baartmans is slecht ter been en verplaatst zich regelmatig met een rollator. Ze heeft dringend medicijnen nodig. Als je informatie hebt over waar mevrouw Baartmans zich bevindt, neemt u dan contact op met 0800-6070 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.