Anne (14) uit Voorschoten wint nationale finale van Junior Songfestival

VOORSCHOTEN - De Voorschotense Anne (14) heeft zaterdagavond samen met haar zangpartner Max (14) de nationale finale van het Junior Songfestival gewonnen. Van de vier finalisten kregen zij de hoogste score. En van de kinderjury kreeg het duo de meeste punten.

Het tweetal zong het nummer 'Samen', een liedje over een verliefd stelletje dat een lange afstandsrelatie hebben. De jongen is verhuisd naar de andere kant van de wereld, als zij gaat slapen wordt hij wakker. Met dit nummer mogen zij Nederland gaan vertegenwoordigen tijdens de internationale finale van het Junior Eurovisie Songfestival in Minsk. Dat is op zondag 25 november.

'Anne, ik weet niet hoe je het doet', zei zangeres Maan, die in de jury zat. 'Je wisselt knap van kopstem naar borststem, van zacht naar hard zingen. Ook al is er veel gegil in de zaal en is de muziek hard, dat is heel knap.' Ook van jurylid Buddy Vedder kreeg Anne een pluim. 'Jouw eerste inzet was loepzuiver. Jouw stem ging echt door mijn hele lichaam heen, het was zo mooi.'



Jouw stem ging echt door mijn hele lichaam heen, het was zo mooi Buddy Vedder - Zanger/acteur en jurylid

Mooie zangstem

Anne zit nog op het Leonardo College in Leiden.



Intussen ziet de jonge ster zeker een toekomst voor zich als wereldberoemde actrice en danseres. En van wie Anne die mooie zangstem heeft gekregen? 'Dat weet ik ook niet, ik ben de enige thuis die zingt', vertelde de 14-jarige na haar optreden.

Ondertussen regent het felicitaties voor de jonge zangeres en haar zangvriendje Max. Ook burgemeester Pauline Bouvy-Koene van Voorschoten laat zich niet onbetuigd.



LEES OOK: 'Heb je nog een euro, pa?', Barry Badpak gooit charmes in de strijd voor Songfestival