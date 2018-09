Brandweer probeert voor de derde keer brand in Voorschoten te blussen

VOORSCHOTEN - Voor de tweede keer is de brand in een huis aan de Leidseweg in Voorschoten opgelaaid. De brandweer, die sinds zaterdagavond 22.00 uur zijn handen vol heeft aan de brand, moet een derde keer proberen het vuur te blussen. Door de brand is het pand gedeeltelijk ingestort.

Volgens een woordvoerder van de brandweer ontstaan er tussen de instortende brokstukken nieuwe vlammen. Na twee controles heeft de brandweer besloten het ingestorte deel onder te spuiten met schuim. Daardoor krijgt zuurstof geen kans en kan de brand niet meer oplaaien. Eerder op de ochtend was het vuur al eens aangewakkerd.Vijf mensen die in het pand ernaast wonen, merkten dat bij hen de stroom was uitgevallen. Buiten zagen ze dat er brand was uitgebroken in het leegstaande pand. Twee van de vijf werden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd, meldt een woordvoerder van de brandweer. Ze hoefden niet mee naar het ziekenhuis.De brandweer had omwonenden aangeraden om ramen en deur gesloten te houden. Het was windstil en de rook kon daardoor moeilijk wegtrekken. Enkele uren nadat het sein brand meester was gegeven, werd de brand nog geroken in Leiden-Zuid.

