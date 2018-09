Deel dit artikel:













Pizzeria-eigenaar door twee mannen mishandeld in Den Haag Foto: Pieter Kuipers, Omroep West

DEN HAAG - De 60-jarige eigenaar van een pizzeria in de Stede in Den Haag is in de nacht van vrijdag op zaterdag gewond geraakt bij een mishandeling door twee mannen. De man stapte na het sluiten van zijn zaak in zijn bestelbusje. De daders openden het rechterportier en begonnen op hem in te slaan.

Daarna werd hij uit de auto gesleurd en door beide daders zo'n 20 meter over de straat gesleept. Volgens de zoon van de man liep hij daarbij onder meer een gebroken oogkas en een gebroken neus op. De politie heeft buurtonderzoek gedaan, maar het is nog niet duidelijk wat dat heeft opgeleverd. De zoon zegt tegen Omroep West geen idee te hebben waarom zijn vader is aangevallen. De daders reden volgens hem in een blauwe oude Peugeot met een opvallend uitlaatgeluid. Er is geen geld gestolen. Volgens de zoon is zijn vader 'totaal aangeslagen'.