VIDEO: Deze bizarre eigen goal van Hoek tegen Quick Boys moet je zien Foto: Orange Pictures

KATWIJK - Eigen doelpunten komen regelmatig voor in de voetballerij, maar wat Lionel Fitsch zaterdag presteerde, komt maar weinig voor. De speler van Hoek schoot in het duel tegen Quick Boys de bal vanaf de middellijn terug naar zijn keeper, maar die bal was zo hoog en hard, dat hij zo in het doel vloog.