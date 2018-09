Deel dit artikel:













IN BEELD: Dit zijn de mooiste foto's van het najaar

REGIO - Na prachtige, warme zomer is het najaar nu definitief begonnen. De schemering begint vroeger, de temperatuur daalt en de herfst komt in zicht. Dat jaargetijde levert vaak mooie plaatjes op. Daarom hebben we jullie gevraagd om jullie mooiste weerfoto's in te sturen. Uit alle inzendingen hebben we de mooiste najaarskiekjes geselecteerd.

Heb jij ook een mooie weerfoto gemaakt? Mail je foto's naar online@omroepwest.nl en misschien zie je jouw foto terug op onze site en app.

's Avonds op het Zuiderstrand op Scheveningen. | Foto: Eline de Meijer





Foto: Pedro van der Knijff

Foto: R. Verstrate

Rijnsaterwoude. | Foto: Ron van Wieringen

Foto: Ton de Rooij

Het reuzerad op de Scheveningse Pier. | Foto: Vida Conings

Zonnestralen bij De Waterpartij in Den Haag. | Foto: Ine Crince

Foto: J.M. van Elsacker

Zonsopgang op de Kaag. | Foto: Heleen Willemse

Zonsopkomst bij de Zegerplas in Alphen aan den Rijn. | Foto: Elvira Wiersema

Foto: Maarten van der Hoek

Geitjes in Delfgauw. Foto: Jolanda Gaal