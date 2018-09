A12 richting Den Haag dicht na ongeluk bij Woerden

DEN HAAG - De A12 van Utrecht naar Den Haag is zondagmiddag bij Woerden afgesloten na een zwaar ongeluk. Er zijn twee traumahelikopters opgeroepen om te helpen bij het verzorgen van de gewonden. De ANWB meldde rond 12.15 uur een vertraging van drie uur.

Bij het ongeluk zijn volgens de politie verschillende auto's betrokken. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Er zou eerst een melding van een pechgeval zijn geweest, waarna de aanrijding heeft plaatsgevonden. Er zijn meerdere gewonden van wie er twee niet aanspreekbaar zijn, zegt de politie.



Verkeer richting Den Haag wordt via de afrit van de weg geleid en kan er verderop weer op. Ook waarschuwt de politie dat weggebruikers niet mogen spookrijden in een poging alsnog de snelweg te verlaten: 'Wij zullen hiertegen optreden.'De weg is naar verwachting pas weer rond 15 uur helemaal open.