Brons op 'EK tuinaanleggen' in Hongarije

ALPHEN AAN DEN RIJN - Willem Stougie uit Alphen aan den Rijn en Jochem Molenaar uit Aarlanderveen zijn zaterdag derde geworden bij het EK voor beroepen onderdeel tuin aanleggen in Hongarije.

Het brons werd gewonnen voor het aanleggen van een duurzame daktuin. Goud was voor Noorwegen en zilver voor Denemarken. 'Het scheelde maar een paar tiende punten en dan hadden we zilver gehad', zegt Bas van Swighem van de Nederlandse afvaardiging. Jochem en Willem zijn al Nederlands kampioen op het onderdeel 'Garden Landscaping'.

In Boedapest streden zaterdag zo'n 530 deelnemers uit de 28 aangesloten Europese landen in 34 beroepen voor een plek op het erepodium. Nederland deed mee in 27 vakrichtingen.

