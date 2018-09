Deel dit artikel:













Leidenaar Gegard Mousasi verdedigt wereldtitel Bellator MMA succesvol Gegard Mousasi (links) in gevecht (foto: ANP)

LEIDEN - De in Leiden opgegroeide Gegard Mousasi heeft in de nacht van zaterdag op zondag zijn wereldtitel als middengewichtkampioen in Mixed Material Arts (MMA) met succes verdedigd. Hij versloeg in het Amerikaanse San Jose de Canadees Rory MacDonald, de verdedigend kampioen in het weltergewicht, op overtuigende wijze. Mousasi werd in mei wereldkampioen bij MMA-organisatie Bellator.

De overwinning van Mousasi kwam geen moment in gevaar. De in Iran geboren MMA-vechter was technischer dan zijn tegenstander en had daarnaast zijn lichaamsgewicht en lengte mee. Na ongeveer tweeënhalve minuut in de tweede ronde vond de scheidsrechter het genoeg. Mousasi had het gezicht van zijn tegenstander toen al een tijdlang met zijn knuisten en elleboog bewerkt. In juli 2017 kreeg Mousasi een lucratief aanbod van Bellator om tijdens de gala's van die organisaties te vechten. Mousasi zei hierop MMA-organisatie UFC gedag en vocht sindsdien drie partijen bij de op een na grootste MMA-bond. Hij won ze alledrie, waaronder degene waardoor hij in mei wereldkampioen werd. LEES OOK: MMA-vechter Gegard Mousasi wil de beste van de wereld worden