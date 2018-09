Serbony hoofdpersoon in voetbalshow van Westlandia tegen machteloos Quick

DEN HAAG - Aan de hand van Gio Serbony heeft Westlandia met 5-0 gewonnen van Quick. Het publiek kreeg een scala aan schitterende doelpunten voorgeschoteld, waarbij de openingstreffer van Serbony de mooiste was. Westlandia komt door de overwinning op zes punten, Quick blijft steken op drie.

Met een schitterende voetbeweging zette Serbony de Naalwijkers op voorsprong. Een paar minuten later was hij zelf de aangever bij de 2-0 van Brandon Tichem. Quick was nergens en Westlandia ging met een prima voorsprong rusten.

Na de thee gaven de groenwitten extra gas en legde de ene na de andere mooie aanval op de mat. De 3-0 was een schitterend schot van de eerstejaars senior Jedsel Markes. Wederom was Serbony de aangever. Quick werd helemaal weggespeeld en Westlandia werkte aan het doelsaldo. De 4-0 en 5-0 waren aanvallen uit het boekje. Serbony tikte zijn tweede van de wedstrijd binnen en invaller Can Memisoglu mocht ook zijn doelpuntje meepikken.

Scoreverloop Westlandia - Quick 5-0 (2-0): 1-0 Serbony, 2-0 Tichem. 3-0 Bransen, 4-0 Serbony, 5-0 Memisoglu

