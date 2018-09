Deel dit artikel:













Zwembad De Hoorn weer open na gezondheidsklachten bezoekers Zwembad De Hoorn in Alphen aan den RIjn. | Beeld: Google Streetview

ALPHEN AAN DEN RIJN - Er kan weer gewoon gezwommen worden in zwembad De Hoorn in Alphen aan den Rijn. Vrijdagavond was er sprake van zieke bezoekers, waardoor een deel van het recreatiebad tijdelijk werd gesloten.

Hoesten en overgeven, dat waren de klachten van een aantal zwemmers na een bezoek aan De Hoorn. Zo'n zeventig mensen werden naar buiten gebracht. Een kind moest even naar een ziekenhuis, twee anderen werden naar de huisartsenpost doorverwezen. Zij maken het goed. Het probleem werd snel gevonden: volgens de brandweer zat er teveel chloor in het water. Volgens De Thermen, eigenaar van het zwembad, ging het om een technische storing in het recreatiebad. De zwemlessen van zaterdag werden verplaatst naar het wedstrijdbad en doelgroepenbad.