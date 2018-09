Deel dit artikel:













Westlandia-spits Serbony weer helemaal de oude: 'Komt door het aanvallende spel van Grünholz' Willem van Zuilen (links) en Edwin Grünholz (rechts) | Foto: Orange Pictures

DEN HAAG - Westlandia-spits Gio Serbony liet het zondag in het duel met Quick zien voor de Naaldwijkers. Met twee doelpunten en twee assists was hij de grote man aan de kant van de Westlanders. De oude Serbony is weer terug was te horen op sportpark de Hoge Bomen. Zelf had hij wel een verklaring voor zijn goede spel. 'Het aanvallende voetbal dat Edwin Grünholz met zijn ploegen speelt ligt mij goed.'

'Ik ken hem natuurlijk van Haaglandia', vervolgt de goalgetter. 'Ik hou van verzorgd, netjes voetbal. Dat ik in de voeten wordt aangespeeld. Onder Edwin kan dat. Dat is één van de redenen dat ik naar Westlandia ben gegaan, vanwege het aanvallende voetbal onder hem.' Grünholz zelf is ook blij met zijn spits. 'Als je ervoor zorgt dat Serbony in stelling wordt gebracht dat schiet hij ze erin', zegt de oefenmeester. 'Hij heeft aangegeven dat hij hier is gekomen voor mij en dat waardeer ik.' LEES OOK: Serbony hoofdpersoon in voetbalshow van Westlandia tegen machteloos Quick