Honden wassen voor Hundertwasser in Zoeterwoude

ZOETERWOUDE-DORP - Wassen geblazen voor bewoners van zorginstelling Swetterhage in Zoeterwoude. De zorginstelling en de bewoners willen een bijzonder dagbestedingscentrum laten bouwen, ontworpen door de Oostenrijke kunstenaar en architect Friedensreich Hundertwasser, maar daar is veel geld voor nodig. Dus werd er zondag, niet geheel toevallig, honden gewassen.

Het beoogde gebouw kost 10 miljoen euro. Dat is 2 miljoen euro meer dan een regulier zorgcentrum. En alle kleine beetjes helpen natuurlijk. Dus werd er zondag flink gewassen voor 5 euro per hond.

In de documentaire ‘Hundertwasser in ons Groene Hart’, die Omroep West in augustus uitzond, verspreekt bewoonster Gertrude van het zorgcentrum zich. In plaats van ‘Hundertwasser’ zegt ze steevast 'Honden wassen’. 'Dat bracht ons op het idee om honden te wassen voor 5 euro en zo aandacht te vragen voor de crowdfunding,' zegt projectleider Sandra Larsen.

Uit het bad





'Sommige honden vinden het leuk en sommigen springen uit het bad', zegt bewoonster Nicole Rijnsburger. Ze weet niet hoeveel geld er opgehaald moet worden, maar ze weet precies waarom het Hundertwassergebouw zo fijn is voor de bewoners. 'Mijn mede-cliënten worden er vrolijk en rustig van', zegt Nicole. ‘Dat komt door de kleuren en vormen’, legt ze uit.

De maquette van het nieuwe dagbestedingsgebouw dat sprookjesachtig aandoet, lonkt ondertussen een glazen stolp in één van de gebouwen van Swetterhage. Crowdfunding en sponsoren kunnen dit plan tot een realistisch gebouw maken, zegt de zorginstelling. Omdat de kunstenaar Hundertwasser in het jaar 2000 overleden is, zal het dagbestedingscentrum in Zoeterwoude waarschijnlijk het laatste ontwerp van zijn hand zijn.

