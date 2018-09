Deel dit artikel:













Hockeyers HGC zijn Klein Zwitserland de baas in burenruzie Ashey Jackson van HGC | Foto: Orange Pictures

DEN HAAG - De mannen van HGC hebben de buren van Klein Zwitserland met overtuigende cijfers verslagen. Ashley Jackson was met drie doelpunten de grote man in de 5-2 overwinning van De Gazellen. HGC staat door de overwinning vierde in de competitie. Die plek geeft aan het einde van het seizoen recht op deelname aan de play-offs voor het landskampioenschap.

Naast Jackson scoorden ook Seve van Ass en Kenta Tanaka. De doelpunten van Klein Zwitserland kwamen op naam van Enzo Torossi en Wouter Pastoor. KZ staat negende in de competitie.