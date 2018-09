Oud-topscheidsrechter Dick Jol redt dames van VV Naaldwijk

NAALDWIJK - Een bijzondere wedstrijd dit weekend voor de dames van voetbalvereniging VV Naaldwijk. Niemand minder dan voormalig Haagse topscheidsrechter Dick Jol floot de wedstrijd van de dames 1 van VV Naaldwijk tegen het tweede elftal van MVV'27. Jol had gereageerd op een noodoproep van het damesteam van Naaldwijk op Facebook.

Omdat er 7 scheidsrechters van VV Naaldwijk zaterdag afwezig waren, zaten de dames van Naaldwijk zonder scheidsrechter. Omdat ze toch wilde voetballen plaatste ze een oproep voor een scheidsrechter op Facebook. De 'held in nood' die zich zou melden werd 'onbeperkte knuffels' en 'gratis bier in de derde helft' in het vooruitzicht gesteld.

Dick Jol hoorde via via van de noodoproep en bood aan om de wedstrijd te fluiten. Bestuurslid Mark Valstar van VV Naaldwijk: 'Het was natuurlijk hartstikke leuk dat iemand als Jol ons uit de brand heeft geholpen.' Maar hoe zat het nou met die knuffels en dat bier na afloop? 'Die knuffels na afloop zijn gegeven', zegt Valstar lachend. 'En ook is er door Jol na afloop gedronken, maar wat precies dat vertel ik niet, haha.'



Waarschijnlijk éénmalig

Overigens is het niet de verwachting dat Dick Jol nu vaker wedstrijden van VV Naaldwijk gaat fluiten. Valstar: 'We hopen natuurlijk dat we voortaan wel weer voldoen vrijwilligers beschikbaar hebben om wedstrijden te fluiten, maar dit is natuurlijk wel een leuke herinnering. En of het aan de scheidsrechter lag is niet bekend, maar VV Naaldwijk won de wedstrijd ook nog eens met 4-1.





LEES OOK: Opvallende verschijning; Dick Jol fluit Lugdunum tegen ADO Den Haag