Historische tram ramt muur in Den Haag De brandweer onderzoekt of de muur gestut moet worden. (Foto: Regio15)

DEN HAAG - Een zestig jaar oude tram van het Haags Openbaar Vervoer Museum (HOVM) heeft zondag een muur geramd aan de Wouwermanstraat in Den Haag. Het gaat om de Tourist Tram die in de weekenden en vakanties rijdt. Volgens de brandweer wilde de tram de remise in rijden van het HOVM.

Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk. Wel is er flinke schade aan onder meer een hek en een muur. Hoeveel schade de tram heeft opgelopen is niet bekend. Er zijn geen gewonden gevallen, zo laat de brandweer weten. LEES OOK: 113 jaar oude tram weer terug in Den Haag