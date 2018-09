Herenhuizen aan Harstenhoekweg in Den Haag na jaren tegen de vlakte

DEN HAAG - Maandag wordt er na jaren van gesteggel begonnen met de sloop van drie karakteristieke herenhuizen aan de Harstenhoekweg op Scheveningen. Omwonenden hebben een brief van eigenaar Bewi Vastgoed B.V. ontvangen waarin de sloop wordt aangekondigd.

Volgens Bewi Vastgoed, die de huizen in bezit heeft, moeten de panden zo snel mogelijk gesloopt worden omdat ze mogelijk een onveilige situatie kunnen opleveren. De panden zouden in zo'n in slechte bouwkundige staat zijn dat de kosten van renovatie niet zou opwegen tegen de baten.

Veel omwonenden vinden het jammer dat de mooie panden verdwijnen. 'Het is eigenlijk vandalisme om dit laatste stukje badcultuur te verwoesten', liet Natascha Bruti van de Stichting Behoud Scheveningen eerder al weten. 'Dit soort gebouwen zorgde ooit voor de roem van Scheveningen. Het is disrespectvol om ze te slopen, alleen voor de winst van de pandjespooiers.'



'Er moet iets moois voor terug komen'

Ook de gemeente Den Haag erkent de schoonheid van de huizen. 'Het is een mooie bouwstijl', zei wethouder Revis. Maar de gemeente zegt ook dat de panden inmiddels in zo'n slechte staat verkeren dat sloop de enige optie is.

Wel wil Revis dat er iets passends voor in de plaats komt. 'We willen heel graag het oude negentiende-eeuwse karakter van de Harstenhoekweg verder versterken. De eigenaar mag zelf weten hoe nieuwe panden eruit komen te zien, maar toch kan ook de gemeente er invloed op uitoefenen. Ik zal heel streng met de eigenaar praten over hoe we nu iets nieuws neerzetten.'

