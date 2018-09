Donovan Wisse na overwinning op kickboksgala Glory 59: 'Dit smaakt naar meer'

DEN HAAG - Donovan Wisse won zaterdag tijdens zijn debuut voor Glory zijn gevecht tegen Kevin van Heeckeren door een unaniem jurybesluit. De kickbokser voelde tijdens het gevecht al dat de overwinning in de Johan Cruijff ArenA naar hem toeging. 'Ik schopte hem de eerste ronde al omver', zegt hij lachend. 'Daarna was het mijn gevecht.'

'Het werd meteen stil in de ArenA', zei Wisse over het moment dat zijn tegenstander naar de grond toeging. 'De meeste mensen waren namelijk voor mijn tegenstander. Toen hoorde ik wel mijn vader en mensen die voor mij waren juichen.'

Wisse moest voordat hij ging vechten op een streng dieet. Daarom was het eerste waar hij na zijn gevecht aan dacht: Eten. 'Ik ben meteen pizza gaan halen. Sommige vechters worden eerst gecheckt na hun wedstrijd. Maar dat hoefde ik niet. Natuurlijk wel op lichte blessures, maar dat was het dan ook. Ik ben alleen op mijn been geraakt. Niet op mijn gezicht.'



Pas om 03.00 gaan slapen

De geboren Surinamer is na zijn gevecht niet nog de hoofdstad ingegaan. 'Ik was voor het main event al naar huis', zegt hij. 'Ik was echt helemaal kapot. Thuis ben ik trouwens wel pas om 03.00 gaan slapen. Ik moest enorm veel felicitatie-appjes doornemen en heb mijn gevecht teruggekeken.'

Dat gevecht keek Wisse bewust terug. 'Ik kan sowieso beter dan wat ik heb laten zien', zegt hij zoals het een topsporter betaamt. 'Ik moet me altijd zien te verbeteren en dat was nu niet anders. Ik was niet helemaal mezelf in het gevecht. Maar het ging prima.'



Smaakt naar meer

De kickbokser weet niet wanneer zijn volgende gevecht op de rol staat. 'Dat hoor ik nog', zegt hij daarover. 'Het zal over twee of drie maanden zijn. Wel onder de vlag van Glory. Ik heb nu een eentje achter de W van winst staan. Dat smaakt naar meer.'

Voordat Wisse aan zijn gevecht begon spraken wij hem erover.