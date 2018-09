Deel dit artikel:













Woningen ontruimd na brand in Wassenaar (Foto: Regio15)

WASSENAAR - Diverse woningen aan de Van Montfoortlaan in Wassenaar zijn zondagavond ontruimd na een brand. Die zou zijn uitgebroken in een schuur achter de woningen. Er zouden meerdere schuren in brand hebben gestaan, zegt de brandweer. Ook zou er veel rook in de wijk hangen.

Hoeveel woningen er precies zijn ontruimd kon de brandweer niet zeggen. De brand is inmiddels wel onder controle. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren gesloten te houden vanwege flinke rookontwikkeling. Er zijn geen gewonden gevallen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.