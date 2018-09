Deel dit artikel:













Jongen gewond in Alphen aan den Rijn na explosie deobusje (Foto: MediaTV)

ALPHEN AAN DEN RIJN - Een 17-jarige jongen is zondag gewond geraakt in het Weteringpark in Alphen aan den Rijn door een ontploffende deobus.

Het slachtoffer had samen met drie andere jongens een kampvuurtje gemaakt bij een hangplek in het park. Een van hen gooide een deobusje op het vuur dat vervolgens ontplofte. De 17-jarige jongen liep hierbij meerdere brandwonden op. De politie doet onderzoek naar het incident.

