West Wekker: Geen snorfietsen meer in Grote Marktstraat en woningen tegen de vlakte De panden aan de Harstenhoekweg zijn een tijdlang gekraakt. (Foto: Omroep West)

REGIO - Goedemorgen! Het is maandag een droevige dag voor een groep bewoners op de Harstenhoekweg in Den Haag. Na jaren van gesteggel gaan daar een aantal woningen tegen de vlakte en daar zijn bewoners fel op tegen. Wil je stoppen met roken? Vandaag begint Stoptober! En het is over en uit voor snorfietsers in de Grote Marktstraat.

Wat kan je vandaag verwachten?

Enkele karakteristieke herenhuizen aan de Harstenhoekweg in Den Haag gaan tegen de vlakte. Omwonenden hebben een brief van eigenaar Bewi Vastgoed B.V. ontvangen waarin de sloop wordt aangekondigd.

Het is 1 oktober, de dag waarop jaarlijks de actie start om te stoppen met roken. Bij Omroep West is er deze maand genoeg aandacht voor Stoptober . Zo helpt Bas Muijs je deze maand om te stoppen met roken in zijn programma op Radio West.

Vanaf maandag mogen snorfietsen niet meer door de Grote Markstraat en aangrenzende zijstraten in Den Haag rijden. Maar, de eerste twee weken van het verbod wordt er 'slechts' gewaarschuwd. Wij zijn er maandagochtend bij als er wordt gehandhaafd.

Het weer: Zo nu en dan zon, maar regelmatig ook een bui. Het blijft fris met maximaal zo'n 13 graden.



Zo nu en dan zon, maar regelmatig ook een bui. Het blijft fris met maximaal zo'n 13 graden. Ga je met de auto op pad? Check dan hier de files. En dit moet je nog weten:

In navolging van de Lidl stopt supermarktketen Aldi vanaf maandag met de verkoop van energiedrankjes aan kinderen onder de 14.

De drie mannen die verdacht worden van het overvallen van de woning van de Haagse darter Raymond van Barneveld staan maandag voor de rechter. De overval vond plaats in juni van dit jaar.

En ook maandag op Radio West aandacht voor de zoektocht naar de stem van Haagse Harry.