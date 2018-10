Deel dit artikel:













Auto's in brand gevlogen in Den Haag De Mercedes op de Boomsluiterskade ging in vlammen op. (Foto: District8)

DEN HAAG - In de nacht van zondag op maandag zijn op verschillende plekken in Den Haag auto's in brand gevlogen. Op de Boomsluiterskade ging een auto in vlammen op. Ook op de Groenteweg vloog een geparkeerde auto in brand.

Rond 01.00 uur werd de brandweer opgeroepen vanwege een brandende auto aan de Boomsluiterskade. Daar stond de voorkant van een Mercedes in brand. De auto is total loss. Ongeveer twee uur later was het raak op de Groenteweg, waar een geparkeerde Audi in brand stond. De brandweer heeft de brand geblust, maar het voertuig moet als verloren worden beschouwd. Volgens District8 sluit de brandweer niet uit dat er sprake is geweest van brandstichting. LEES OOK: Celstraf voor man die auto's van vriendin en haar familie in brand stak