Stoptober: Radio West-sportkenner Martin Bruin stopt met roken

DEN HAAG - 1 oktober is alweer een paar jaar hét moment om te stoppen met roken. Martin Bruin, bekend als sportdeskundige in het Radio West-programma Studio Haagsche Bluf, vertelt maandag in Muijs in de Morgen hoe hij, met steun van Bas Muijs, na 50 jaar stopt met paffen.

'Ik rook al ruim 50 jaar', vertelt Bruin. 'Als jongeman vond ik het wel stoer staan. Beetje stiekem roken, dan hoor je erbij hè? Nu is het meer een gewoonte geworden. De aanleiding om te stoppen is dat mijn schoonzoon laatst is gestopt. Hij plakte van die pleisters. Toen dacht ik: dat ga ik ook doen.'

Makkelijk heeft de Hagenaar het er niet mee. 'Ik zou nu zo graag even een sigeretje roken...! Afgelopen week heb ik even stiekem een trekje genomen, bij het bekerduel van ADO Den Haag in Rosmalen. Ik moest er gelijk van overgeven. De Brabantse soep uit Rosmalen kwam eruit. Maar ik ga het wel volhouden, hoor.'



Spaarpotje

Bruin rookte dagelijks een pakje met ongeveer 35 sigeretten. 'Dat is al snel 18 of 19 euro per dag. Dat geld spaar ik nu op, iedere dag douw ik die euro's in een spaarpotje. Hopelijk zit hij snel zo vol dat ik straks een nieuwe moet kopen. Mijn vrouw is ook aan het overwegen om te stoppen: 'als het bij jou gelukt is, dan doe ik het ook', dacht ze. Maar daar heb ik weinig vertrouwen in.'

Het nadeel is wel dat Bruin er sneller trek van krijgt. 'Als ik 's nachts naar het toilet ga, pakte ik altijd eerst even een sigaretje en daarna terug naar bed. Nu gaan er gevulde koeken en pindarotsen doorheen. Vannacht at ik twee zandkoeken op weg naar de wc. Maar of ik daardoor veel kilootjes ga aankomen? Nee hoor, die loop ik er wel af.'

