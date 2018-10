Solar Team Delft gloeit van trots na zege: 'Het team is zó gefocust gebleven'

DELFT - Gloeiend van trots hebben de studenten van het Nuon Solar Team hun koffers ingepakt. Afgelopen weekend werden ze gehuldigd na hun overwinning in de Sasol Solar Challenge, een race voor zonnewagens door Zuid-Afrika. 'Het team is zó goed gefocust gebleven', vertelt teamlid Luka Jkasic in Muijs in de Morgen op Radio West.

De race verliep niet op rolletjes. 'We hadden een ontzettend zware week: de auto raakte in een slip, onze tenten werden weggeblazen tijdens een hevige storm. Ook moesten we onze voorsprong inleveren toen een van onze teamgenoten zijn tas per ongeluk in de strategiewagen van concurrent Tokai had gelegd. 'Spionage', oordeelde de wedstrijdleiding. Dat was een flinke klap, maar we zijn nooit bij de pakken neer gaan zitten.'

Gelukkig bleek aan de finish dat de voorbereiding van anderhalf jaar niet voor niets was geweest. Jkasic: 'Het team is zó gefocust gebleven. We hadden één doel voor ogen: we nemen die wereldbeker mee naar huis.'



Innovatieprijs

De zege werd pas in te allerlaatste etappe veiliggesteld. 'Dit jaar hebben we onze zonnewagen Nuna9S intelligent gemaakt. Daar hebben we vooral in de laatste dagne voordeel uit gehaald: het systeem kan bergen herkennen en past vervolgens de 'intelligent cruise control' toe. Zo kun je ook in bergachtig terrein zuinig rijden. De achterstand van 100 kilometer op team Tokai hebben we in één dag goedgemaakt.'

De intelligent cruise control leverde de Delftse studenten ook de innovatieprijs op. 'Daarvoor werken we samen met automotive bedrijven, zoals TomTom. Op termijn moeten ook gewone auto's zich kunnen aanpassen aan hun omgeving, om zo zuiniger te kunnen rijden.'



Tijdens de podiumceremonie besloten de studenten van wedstrijdshirt te ruilen met de concurrenten van team Tokai. Dat leidde tot hilarische taferelen op het podium. Echt veel tijd voor een feestje was er echter niet. 'De auto moesten we razendsnel klaarmaken voor het transport naar huis. De Nuna9S zit nu in een container en wordt per schip terug naar Nederland gebracht.'