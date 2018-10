Wisselstoring tussen Gouda en Utrecht Centraal voorbij

GOUDA - Tussen Gouda en Utrecht Centraal Station reden maandagochtend minder treinen. De oorzaak was een wisselstoring, meldt de NS. Rond 10.00 uur kwam het treinverkeer weer geleidelijk op gang.

Aanvankelijk meldde de NS rond 08.00 uur dat er zelfs helemaal geen treinen konden rijden op dit traject. Later bleek dat er toch treinvervoer mogelijk was.

Reizigers moesten rekening houden met vertraging, maar onduidelijk was hoeveel en hoe lang de problemen zouden duren. Reizigers klaagden ondertussen dat er weinig informatie beschikbaar is en dat onduidelijk was hoe ze in Utrecht konden komen.