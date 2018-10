'Wilfred van Leeuwen bewijst het gelijk van bestuur Rijnsburgse Boys'

REGIO - Elke week neemt Omroep West het voetbalweekend door met verslaggever Willem van Zuilen. In de 'analyse van Willem' vertelt hij wat hem is opgevallen bij de wedstrijden die hij heeft bezocht en welke zaken er nog meer spelen in het (amateur)voetbal. In deze zesde aflevering gaat het onder andere over: Is Robbert Susan Mister Katwijk? En wat als Giovially Serbony bij Rijnsburgse Boys was gebleven? Daarnaast heeft Willem lovende woorden over Dick Jol.

Hallo Willem, mooi weekend gehad?

‘Jazeker! Twee prachtige wedstrijden gezien waarin Rijnsburgse Boys en Westlandia prima spel op de mat legden. Negen doelpunten in totaal dit weekend.’





Laten we dan maar meteen bij die eerste wedstrijd beginnen. Rijnsburgse Boys - VVSB werd 4-0. Je noemde het in bankzitters een galavoorstelling van ‘De Uien’, waarom die kwalificatie?

‘Ik zag hele mooie acties, prachtige doelpunten en prima combinaties. Rijnsburgse Boys speelde met VVSB. Ze waren veel beter.’

‘Vorig jaar werd er vreemd opgekeken dat het contract van Pieter Mulders niet werd verlengd. Dit omdat hij prima presteerde met ‘De Uien’. Bewijst de seizoenstart van Rijnsburgse Boys het gelijk van het bestuur?

‘Ik durf wel te zeggen dat ze de juiste keuze hebben gemaakt met het aanstellen van Wilfred van Leeuwen. Ik had vorig seizoen een lijstje in mijn hoofd met wie bij Rijnsburgse Boys zou passen en daar stonden twee namen prominent op: John Blok en Wilfred van Leeuwen.’

‘Dat zijn mannen die de spelopvatting hebben die bij Rijnsburgse Boys past. Het publiek op de Middelmors wil aanvallend voetbal zien. Ze hebben een 4-0 tegen VVSB gezien met heel veel goed voetbal. In Rijnsburg zijn ze wel blij met Van Leeuwen.’

Bram Ros en Jeroen Spruijt speelden wederom een prima wedstrijd. Is dit een signaal naar andere clubs: kijk in die derde divisie zondag of lager en durf spelers daarvanuit te halen?

‘Daar zit jij fout. Dat doet elke club al. Die kijken verder dan hun neus lang is. Bij die twee die jij noemt was het ook niet moeilijk om te zien dat ze de stap konden maken. Die hadden jij en ik er ook tussen uitgehaald. Je moet alleen vaker dan één keer ze aan het werk zien.’

‘Bram Ros heeft net zijn contract verlengd. Ik verwacht dat ze dat binnenkort ook bij Jeroen Spruijt doen. Ik hoop wel dat ze dit niveau heel het jaar vasthouden. Bram Ros is pas net twintig. Die stap omhoog hebben ze gemaakt. Ben nu benieuwd hoever ze komen.’

El Osrouti en Van Niel kun je niet missen in je basiself Willem van Zuilen

Dan de tegenstander VVSB. Die misten zes basisspelers. Maar dat mag toch geen excuus zijn in de tweede divisie. Die bank moet toch sterk genoeg zijn om dat op te vangen?

‘De bank maakt inderdaad het verschil op dit niveau. Maar VVSB heeft niet het budget om zo’n brede bank te hebben. Spelers als Frans van Niel en Mohamed el Osrouti kun je eigenlijk niet missen in je basiself.’

‘Wanneer gebeurt het nu dat er zes basisspelers niet bij zijn? Dat is voor Jack Honsbeek ook moeilijk. Ik ben ervan overtuigd dat als de ziekenboeg leeg is, dat het elftal punten gaat pakken. Daar ben ik honderd procent zeker van.’

Is het voor Jack Honsbeek fijn dat drie oktober eraan komt? Even ontspannen.

‘Jack woont niet meer in Leiden hè. Maar ik ken Jack, die slaapt hier niet van. Die kan nu moeilijk ontspannen. Die is hier heel erg mee bezig.’

Katwijk ging ten onder tegen Excelsior Maassluis. Dat gebeurt de laatste jaren heel vaak tegen juist die ploeg. Is dat te verklaren?

‘Nee, soms heb je zo’n tegenstander. Excelsior Maassluis is een echte angstgegner voor Katwijk. Daar kan ik moeilijk iets over zeggen. Natuurlijk speelt die wedstrijd tegen Heerenveen mee. Ik ben bij die wedstrijd geweest en Katwijk was logisch de mindere. Die liepen op hun tandvlees. Die hebben 120 minuten onder druk gestaan.’

‘Bij Excelsior Maassluis was het duel met PSV al snel beslist. Dan ga je krachten sparen. Dan wordt het een veredeld oefenpotje. Dat heeft zeker meegespeeld.’

In Robbert Susan schuilt een trainer WIllem van Zuilen

Robbert Susan verlengde zijn contract met twee jaar voor de wedstrijd met SC Heerenveen. Kunnen we al spreken van Mister Katwijk?

‘Hij groeit wel naar die titel toe. Suus is natuurlijk een prima uithangbord voor de club. Hij manifesteert zich goed. Altijd open en eerlijk naar buiten toe. Een echte aanvoerder.’

‘Ik zie later ook wel een trainer in hem. Al weet ik niet of dat bij Katwijk is. Hij is natuurlijk docent op een school, geeft gymnastiekles. Maar laat ik niet op de zaken vooruitlopen. Laten we eerst maar nog een paar jaar van de voetballer Susan genieten.’

Hoe is Susan eigenlijk bij Katwijk terecht gekomen?

‘Dat was zo’n zeven jaar geleden toen hij bij Voorschoten '97 speelde. Hij had een mondeling akkoord met Rijnvogels. Maar toen klopte Katwijk aan. Ik weet nog dat hij het heel lullig vond naar Hein van Heek toe. Dat is inmiddels trouwens al lang uitgepraat.’

Een andere vriend van jou: Giovialli Serbony was in topvorm. Die speelde tegen Quick zijn beste wedstrijd in drie jaar. Hoe is dat te verklaren na die magere jaren bij Rijnsburgse Boys?

‘Dat is geen vriend van me hoor. Ben een groot fan van de voetballer Serbony. Altijd aan het werk, gaten trekken, sleuren en ook voetballend belangrijk.’

‘Of het zijn beste wedstrijd in drie jaar was dat durf ik niet te zeggen. Hij heeft ook bij VVSB hele goede wedstrijden gespeeld. Maar hij was weer ouderwets op dreef. Twee doelpunten en twee assists tegen Quick en dan was hij ook indirect bij dat vijfde doelpunt betrokken.’

‘Naar die eerste goal heb ik hem na afloop niet specifiek gevraagd. Die zat er heel mooi in, Hij raakt hem bewust, maar had er denk ik geen rekening mee gehouden dat die bal zo mooi over die keeper zou vliegen.’

‘Serbony speelde bij Rijnsburgse Boys te weinig aanvallend. Die ploeg speelde toen toch behoudender. Volgens hem lag het daaraan. Hij is nu naar Westlandia gegaan mede door Edwin Grünholz die hij nog kent van Haaglandia. Hij weet hoe aanvallend Edwin speelt.'

Hoe zou het zijn als Serbony bij Rijnsburgse Boys was gebleven en onder Wilfred van Leeuwen zou spelen?

‘Dat is een interessante vraag. Wilfred speelt natuurlijk aanvallend. Het is dan misschien wel jammer dat hij vertrokken is. Dat zou wel leuk zijn geweest.’

‘Weet je wat het ook is. Hij heeft het nu naar zijn zin. Grünholz en hij kunnen het goed met elkaar vinden. Hij is belangrijk en scoort weer. Het gaat prima met hem, daar ben ik blij om.’

Het resultaat bij Noordwijk – SJC werd een beetje ondergesneeuwd door de reactie van Sjaak Polak na afloop. Hoe kijk jij naar de prestaties van VV Noordwijk?

‘Die hebben echt een prima competitiestart. Heel knap dat ze als debutant naast Quick Boys aan kop staan van de derde divisie. Als ik de beelden zo zie dan zit het echt goed in elkaar. Aanvallend verzorgd goed voetbal. Dat is altijd leuk om naar te kijken. Niet alleen als regioclubs het doen. Het liefst heb ik elke week twee ploegen die tegen elkaar spelen en vooral willen scoren.'

Die 3-2 van Scheveningen, dat zijn de lekkerste doelpunten Willem van Zuilen

Polak had het voor de wedstrijd over dat Noordwijk meer geld had en daardoor goede spelers kon aantrekken en behouden. Is dat niet wat makkelijk om voorafgaand aan een wedstrijd te zeggen?

‘Ik denk wel dat Sjaak gelijk heeft dat het budget bij Noordwijk heel wat hoger ligt dan bij SJC. Maar ik denk dat er een andere gedachte achter zat bij Sjaak. Die wil gewoon duidelijk maken dat het niet vreemd is als SJC verliest van Noordwijk. Dat bedoelt hij ermee.’

Tussendoor wil ik toch even een vraag stellen over Scheveningen.

‘Dat mag’

Die hebben met Joël Donald een prima speler binnen de selectie. Scoort er twee tegen Cambuur en maakt de winnende tegen Lienden. Hadden ze daar zo’n speler nodig?

‘Tim Peeters heeft ook weinig moeite met doelpunten maken. Maar het is toch fijn als je vlak voor de transferdeadline iemand aan de selectie kan toevoegen die zo makkelijk scoort. 3-2 bij Lienden is natuurlijk ook een prima resultaat. Vlak voor tijd de 2-2 om de oren krijgen en dan toch nog de 3-2 scoren. Dat zijn de lekkerste.’

Wat die jongens van Teijsse lieten zien was echte voetbalhumor WIllem van Zuilen

Heb je nog naar de beker gekeken?

‘Ik was zelf bij Katwijk tegen Heerenveen. Daarnaast heb ik wat flitsen gezien.’

‘Wel mooi wat die jongens van Teijsse bij Fox hadden gedaan. Echte voetbalhumor. Mij gaan ze daar niet mee pakken. Als ik een wedstrijd van AFC krijg, dan vraag ik ze gewoon allebei aan voor een interview haha.’

‘Afgelopen weekend hebben ze ook allebei twee keer gescoord voor AFC en Raily ignacio ook. AFC gaat als de brandweer. Ik dacht aan het begin van het seizoen al. Met die twee gasten van Teijsse erbij kan AFC gewoon meedoen om het kampioenschap.’

Dan iets heel anders. Dick Jol heeft zaterdagmiddag weer eens een wedstijd gefloten.

‘Ik las het. Dat vind ik heel mooi. Die dames van Naaldwijk zaten zonder scheidsrechter en hij redt ze uit de brand. Prachtig’

‘Dick is een scheidsrechter in hart en nieren. Die gaat bij wijze van spreken naar een wedstrijd toe met een fluit in de binnenzak en een scheidsrechtertenue in een tasje. Dat hij altijd kan uitrukken als er een scheidsrechter ergens uitvalt. Die is helemaal bezeten ervan. Dat vind ik heel leuk.’

Verder nog iets te melden Willem?

‘Niet echt te melden nee. Maar wel iets te zeggen, Toen ik afgelopen zaterdag bij Rijnsburgse Boys aankwam. Ik zag al die voetbalvelden bezet. Op het ene veld was een jeugdteam bezig, op het andere veld een lager elftal. Dat vond ik heerlijk. Ik kan genieten van een vol sportpark. Het heerlijke zaterdaggevoel.’

Na het weekend valt er genoeg te bespreken over het amateurvoetbal. En dat is wat Willem van Zuilen en Herman Nanninga vanaf nu iedere maandag gaan doen: napraten. In het online-programma Bankzitters nemen ze in tien minuten het amateurvoetbalweekend met je door.